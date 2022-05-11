Пермский бизнесмен продавал нелегальные сорта семян овощей

Семена незарегистрированных сортов запрещено использовать в посадке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский предприниматель торговал через интернет-магазин нелегальными сортами семян овощей. Его уличило управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В мае управление выявило на площадке интернет-магазина реализацию в Пермском крае сортов семян, не включенных в госреестр селекционных достижений. По закону такие семена не допускаются к продаже и использованию — то есть посадке», — рассказали в пресс-релизе.

К примеру, пермяк продавал семена томата «Бешеный водопад» и «Бычье сердце со сливочным маслом», перец сладкий «Вечерок», «Сиреневое озеро» и т. д. Предпринимателю выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений. Теперь ему придется удалить из продажи онлайн-магазина эти сорта. А дачникам в Россельхознадзоре порекомендовали требовать у продавцов документы, которые подтверждают сортовые и посевные качества семян.

Ранее URA.RU сообщало, в Перми с 12 по 14 мая проходит сельскохозяйственная ярмарка. Там можно будет купить саженцы и рассаду от пермских фермеров.