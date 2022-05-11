Челябинские инженеры избавятся от импортной техники в аэропортах

Челябинский аэропорт протестирует новую технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Инженеры Южно-Уральского госуниверситета из Челябинска вместе с промышленниками из Миасса к декабрю создадут подметально-продувочные машины для аэродромов. Новинкой заинтересовались гражданские объекты и аэродромы базирования силовых структур.

«Производство этой техники станет иморптонезависимым на 95%. Линейка представлена тремя видами аэродромных машин: подметально-продувочная, поливомоечная и плужно-щеточная с раздачей твердого реагента. Эта техника полностью заменит импортные машины из Норвегии, Швейцарии и Германии», — рассказали в пресс-службе вуза.

Производство машин начнет завод «СпецАгрегат» в Миассе. Директор компании Евгений Субачев рассчитывает, что испытания новой техники запустят в челябинском аэропорте к началу зимы. В случае положительных тестов челябинцы приобретут две машины.

«Это открывает широкие перспективы, поскольку наш аэропорт — часть сетевого проекта „Новапорт“, где представлены 16 аэропортов — из Читы, Перми, Волгограда, Ставрополя и т. д. Ведем также переговоры с Сахалином, Чукоткой, Астаной. Интерес проявляют аэродромы силовых структур», — рассказал URA.RU гендиректор «СпецАгрегат» Евгений Субачев.

Практически все комплектующие производит возглавляемая им компания. За счет этого стоимость техники будет на треть дешевле импортной. Преимущества — высокая производительность, которую обеспечит средняя межбазовая щетка. Автомобиль с ней будет быстро передвигаться по аэродрому.

Ранее к инженерам ЮУрГУ обратилась супруга губернатора области Ирина Текслер. Она попросила специалистов разработать погрузчик для ее благотворительного фонда «Русь». Ученые откликнулись на озвученную просьбу. Реализация всех проектов на практике обеспечивает политику импортозамещения, предпринятую российскими властями в ответ на объявленные рядом стран экономические санкции.

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