12 мая 2022

Погибшего на Украине челябинского военного похоронят в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, военные, солдаты, днр, бугас, комендатура
Мать военнослужащего приехала за сыном в Челябинскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Кунашакского района Рамазанова Данила, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят в Казахстане. Как сообщил URA.RU глава района Сибагатулла Аминов, 13 мая военнослужащего должны вывезти из Челябинской области.

«Вчера вечером нам позвонили, и сказали, что борт с погибшим на Украине Рамазановым Данилом вылетает из Ростова-на-Дону в аэропорт Кольцово. Мы организовали доставку тела из Екатеринбурга в Кунашак. Мать военнослужащего, узнав, что сына везут в Кунашак, выехала к нам из Казахстана. 13 мая за ними должна приехать машина, которая увезет их в Казахстан, где военнослужащий будет похоронен», — рассказал URA.RU Аминов.

Глава района добавил, что с матерью военнослужащего провели беседу по поводу выплат. Женщина нотариально заверила, что отец Данила, с которым она в разводе, проживающий в Кунашакском районе, сможет получить лишь 25% от выплаты. Остальную часть женщина заберет себе. На эти деньги, размышляет Аминов, женщина планирует установить памятник сыну, так как министерство обороны РФ не будет устанавливать памятник на территории другого государства, а переслать памятник из России врядли получится.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщили в Кремле, операция призвана прекратить боевые действия в Донбассе. По сообщения минобороны РФ, российские солдаты выводят мирных жителей из опасных зон. Ежедневно российская сторона организовывает гуманитарные коридоры.

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Уроженца Кунашакского района Рамазанова Данила, погибшего в ходе спецоперации на Украине, похоронят в Казахстане. Как сообщил URA.RU глава района Сибагатулла Аминов, 13 мая военнослужащего должны вывезти из Челябинской области. «Вчера вечером нам позвонили, и сказали, что борт с погибшим на Украине Рамазановым Данилом вылетает из Ростова-на-Дону в аэропорт Кольцово. Мы организовали доставку тела из Екатеринбурга в Кунашак. Мать военнослужащего, узнав, что сына везут в Кунашак, выехала к нам из Казахстана. 13 мая за ними должна приехать машина, которая увезет их в Казахстан, где военнослужащий будет похоронен», — рассказал URA.RU Аминов. Глава района добавил, что с матерью военнослужащего провели беседу по поводу выплат. Женщина нотариально заверила, что отец Данила, с которым она в разводе, проживающий в Кунашакском районе, сможет получить лишь 25% от выплаты. Остальную часть женщина заберет себе. На эти деньги, размышляет Аминов, женщина планирует установить памятник сыну, так как министерство обороны РФ не будет устанавливать памятник на территории другого государства, а переслать памятник из России врядли получится. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как сообщили в Кремле, операция призвана прекратить боевые действия в Донбассе. По сообщения минобороны РФ, российские солдаты выводят мирных жителей из опасных зон. Ежедневно российская сторона организовывает гуманитарные коридоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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