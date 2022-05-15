В Госдуме рассказали, чем ответит РФ на расширение НАТО

15 мая 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Россия готова к новым реалиям, заявила Светлана Журова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна усилить контроль за своими границами в ответ на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Нам надо усилить свои подступы к границе, потому что это все равно намек на угрозу с их стороны, со стороны НАТО», — заявила Журова в интервью «Лента.ру». По ее словам, Россия готова к расширению альянса и будет реагировать на новые реалии соответствующим образом. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что правительство страны официально приняло решение вступить в НАТО. Швеция также планирует подать заявку на членство 17 мая. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Североатлантический альянс, в свою очередь, пообещал усилить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность там на период до вступления Швеции и Финляндии. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия должна усилить контроль за своими границами в ответ на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. «Нам надо усилить свои подступы к границе, потому что это все равно намек на угрозу с их стороны, со стороны НАТО», — заявила Журова в интервью «Лента.ру». По ее словам, Россия готова к расширению альянса и будет реагировать на новые реалии соответствующим образом. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что правительство страны официально приняло решение вступить в НАТО. Швеция также планирует подать заявку на членство 17 мая. По мнению политологов, Финляндия намерена таким образом нарастить собственный военный потенциал. Североатлантический альянс, в свою очередь, пообещал усилить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность там на период до вступления Швеции и Финляндии. В ответ на это глава РФ предупредил финского лидера о том, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких реальных угроз безопасности Финляндии не существует.