Володин призвал запретить обменивать боевиков «Азова»*

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, володин вячеслав
Вячеслав Володин заявил, что националисты должны подлежать суду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдума планирует запретить обмен националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ). С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу.

«Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин на заседании Госдумы. Он поручил подготовить комитету по обороне соответствующее протокольное поручение.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о предложении Киева обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая сообщил, что с территории комбината в Мариуполе эвакуировали гражданских, напоминает телеканал 360. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники. Остальную территорию Мариуполя российская армия освободила в ходе специальной операции РФ.

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

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Госдума планирует запретить обмен националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ). С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин на заседании Госдумы. Он поручил подготовить комитету по обороне соответствующее протокольное поручение. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о предложении Киева обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая сообщил, что с территории комбината в Мариуполе эвакуировали гражданских, напоминает телеканал 360. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники. Остальную территорию Мариуполя российская армия освободила в ходе специальной операции РФ. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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