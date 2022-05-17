Володин призвал запретить обменивать боевиков «Азова»*

17 мая 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин заявил, что националисты должны подлежать суду Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума планирует запретить обмен националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ). С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин на заседании Госдумы. Он поручил подготовить комитету по обороне соответствующее протокольное поручение. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о предложении Киева обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая сообщил, что с территории комбината в Мариуполе эвакуировали гражданских, напоминает телеканал 360. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники. Остальную территорию Мариуполя российская армия освободила в ходе специальной операции РФ. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Госдума планирует запретить обмен националистов батальона «Азов» (признан экстремистской организацией, запрещенной на территории РФ). С таким предложением выступил депутат Анатолий Вассерман, спикер Госдумы Вячеслав Володин также поддержал инициативу. «Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом», — заявил Володин на заседании Госдумы. Он поручил подготовить комитету по обороне соответствующее протокольное поручение. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о предложении Киева обменять раненых украинских военных, находящихся на территории завода «Азовсталь», на пленных россиян, передает «Национальная служба новостей». Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая сообщил, что с территории комбината в Мариуполе эвакуировали гражданских, напоминает телеканал 360. На «Азовстали» продолжают укрываться националисты и иностранные наемники. Остальную территорию Мариуполя российская армия освободила в ходе специальной операции РФ. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.