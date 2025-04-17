Наемник из Мексики, который был старшим в группе украинских солдат, сбежал с поля боя. Таким образом он бросил своих подчиненных умирать. Инцидент произошел в населенном пункте Красногоровка (ДНР). Об этом рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб».
«В одном из домов там [в Красногоровке] держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец убежал», — рассказал «Саб». Его слова приводит агентство РИА Новости.
Как сообщил командир штурмового подразделения, российским военным пришлось столкнуться с трудностями при попытке захватить здание, где укрепились украинские военные и мексиканский наемник. Однако, после того как он оставил своих солдат без поддержки, большинство из них было уничтожено, а один человек был взят в плен.
Красногоровка, расположенная в 20 километрах от Донецка, играла ключевую роль в логистической системе обороны Вооруженных сил Украины. В 2024 году Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии под контроль этого населенного пункта.
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