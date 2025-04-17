Мексиканец бросил умирающих украинцев в ДНР и сбежал

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Мексиканский наемник, оставивший солдат ВСУ, был командиром группы
Мексиканский наемник, оставивший солдат ВСУ, был командиром группы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемник из Мексики, который был старшим в группе украинских солдат, сбежал с поля боя. Таким образом он бросил своих подчиненных умирать. Инцидент произошел в населенном пункте Красногоровка (ДНР). Об этом рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб».

«В одном из домов там [в Красногоровке] держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец убежал», — рассказал «Саб». Его слова приводит агентство РИА Новости.

Как сообщил командир штурмового подразделения, российским военным пришлось столкнуться с трудностями при попытке захватить здание, где укрепились украинские военные и мексиканский наемник. Однако, после того как он оставил своих солдат без поддержки, большинство из них было уничтожено, а один человек был взят в плен.

Красногоровка, расположенная в 20 километрах от Донецка, играла ключевую роль в логистической системе обороны Вооруженных сил Украины. В 2024 году Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии под контроль этого населенного пункта.

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Наемник из Мексики, который был старшим в группе украинских солдат, сбежал с поля боя. Таким образом он бросил своих подчиненных умирать. Инцидент произошел в населенном пункте Красногоровка (ДНР). Об этом рассказал командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб». «В одном из домов там [в Красногоровке] держали позицию. Получается, старший у них был мексиканец, и, получается, пять всушников. Вот этот мексиканец убежал», — рассказал «Саб». Его слова приводит агентство РИА Новости. Как сообщил командир штурмового подразделения, российским военным пришлось столкнуться с трудностями при попытке захватить здание, где укрепились украинские военные и мексиканский наемник. Однако, после того как он оставил своих солдат без поддержки, большинство из них было уничтожено, а один человек был взят в плен. Красногоровка, расположенная в 20 километрах от Донецка, играла ключевую роль в логистической системе обороны Вооруженных сил Украины. В 2024 году Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии под контроль этого населенного пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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