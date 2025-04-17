Госдума возьмется за вузы, неправильно тестировавшие мигрантов

Государственная Дума РФ будет контролировать нарушения, выявленные Рособрнадзором у высших учебных заведений, которые проводят тестирование мигрантов на владение русским языком. Об этом сообщает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Недавно Рособрнадзор провел проверку в ряде вузов, ответственных за прием экзаменов у мигрантов, по итогам которого им выдавались сертификаты о владении русским языком <...>. Ее результаты показали нарушения и недобросовестное отношение к выполнению учреждениями взятых на себя обязательств», — пишет Володин в своем telegram-канале.
Председатель Госдумы подчеркнул, что действия руководства университетов и экзаменаторов могут быть квалифицированы по статье 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции с возможным наказанием до 15 лет лишения свободы. Он призвал контрольные и правоохранительные органы тщательно расследовать обнаруженные нарушения и обеспечить привлечение виновных к ответственности. Государственная Дума, в свою очередь, будет контролировать ход исследования этого вопроса, и в этом контексте соответствующее указание уже направлено Комитету по безопасности и противодействию коррупции.
Ранее вице-спикер Государственной Думы и первый заместитель председателя партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил ввести в российские такси агрегаторы функцию, позволяющую отказаться от поездки с водителем-мигрантом. По его мнению, такая мера может способствовать снижению уровня преступности среди иностранных граждан, передает «360.ru».
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