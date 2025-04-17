Заместителя Кличко заподозрили в незаконной отправке уклонистов в Европу

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Прокопов подозревается в переправке уклонистов в ЕС
Прокопов подозревается в переправке уклонистов в ЕС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместителя Виталия Кличко (мэр Киева, — прим. URA.RU) — Владимира Прокопова подозревают в создании механизмов для незаконной отправки уклонистов в страны Европы. Об этом сообщают источники в СБУ и национальной полиции Украины.

«Его [Прокопова] подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу», — пишет со ссылкой на источники в ведомствах telegram-канал Инсайдер UA. Сегодня утром сотрудники спецслужб прибыли домой к Прокопову и вручили подозреваемому копию уведомления о подозрении в совершении преступления.

После начала конфликта на Украине в стране было объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Власти ужесточили контроль за выполнением мобилизационных мероприятий. Добровольно вступить в ВСУ предлагают молодым людям в возрастной категории от 18 до 24 лет, которые сейчас не подлежат обязательному призыву. Однако количество таких желающих составило всего 500 человек.

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Заместителя Виталия Кличко (мэр Киева, — прим. URA.RU) — Владимира Прокопова подозревают в создании механизмов для незаконной отправки уклонистов в страны Европы. Об этом сообщают источники в СБУ и национальной полиции Украины. «Его [Прокопова] подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу», — пишет со ссылкой на источники в ведомствах telegram-канал Инсайдер UA. Сегодня утром сотрудники спецслужб прибыли домой к Прокопову и вручили подозреваемому копию уведомления о подозрении в совершении преступления. После начала конфликта на Украине в стране было объявлено военное положение и начата всеобщая мобилизация. Власти ужесточили контроль за выполнением мобилизационных мероприятий. Добровольно вступить в ВСУ предлагают молодым людям в возрастной категории от 18 до 24 лет, которые сейчас не подлежат обязательному призыву. Однако количество таких желающих составило всего 500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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