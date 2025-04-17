NYT: европейские чиновники перестали доверять помощникам Трампа

Европейские официальные лица утратили доверие к помощникам президента США Дональда Трампа из-за сомнений в том, что передаваемая информация действительно доходит до главы Штатов. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Европейские чиновники заявили, что считают помощников Трампа вежливыми, но поглощенными выполнением пожеланий президента, и отметили, что не проявляют особого интереса к своим союзникам», — передает издание. Дипломаты ЕС отмечают, что в такой ситуации эффективнее всего обращаться к Трампу напрямую.
Газета отмечает, что президент США принимает окончательные решения, действуя непредсказуемо. В первые три месяца его правления задача европейцев заключалась в том, чтобы установить прямой контакт с ним. Европейские чиновники отмечают, что наиболее результативными в переговорах оказываются не традиционные дипломаты, работающие через устоявшиеся институты, а специальные посланники и личные советники, такие как миллиардер Илон Маск. При этом всегда остается неясным, доходят ли передаваемые сообщения до самого президента.
В последнее время отношения между США и Европой становятся все более напряженными. Окружение президента Трампа выражает раздражение из-за зависимости Европы от американской поддержки, и в Вашингтоне растет усталость от роли спонсора европейских стран.
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