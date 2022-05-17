17 мая 2022

Погибший челябинский школьник собирал в заброшенном здании лом

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Випы на улице. Челябинск., следственный комитет, авто
Следователям предстоит разобраться, кто виноват в смерти ребенка Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника, погибшего при обрушении заброшенного здания в Агаповском районе. По предварительным данным, он собирал там металлолом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, подросток получил смертельные травмы при падении строительной конструкции, когда со сверстником занимался сбором металлического лома в заброшенном здании. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в пресс-службе.

Школьник погиб 16 мая при обрушении старого здания овощехранилища. В этот же день в другом селе Агаповского района придавило бетонной плитой 17-летнего юношу, который неофициально работал у предпринимателя на разборе заброшенной школы.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника, погибшего при обрушении заброшенного здания в Агаповском районе. По предварительным данным, он собирал там металлолом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подросток получил смертельные травмы при падении строительной конструкции, когда со сверстником занимался сбором металлического лома в заброшенном здании. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в пресс-службе. Школьник погиб 16 мая при обрушении старого здания овощехранилища. В этот же день в другом селе Агаповского района придавило бетонной плитой 17-летнего юношу, который неофициально работал у предпринимателя на разборе заброшенной школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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