Погибший челябинский школьник собирал в заброшенном здании лом

18 мая 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Следователям предстоит разобраться, кто виноват в смерти ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника, погибшего при обрушении заброшенного здания в Агаповском районе. По предварительным данным, он собирал там металлолом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подросток получил смертельные травмы при падении строительной конструкции, когда со сверстником занимался сбором металлического лома в заброшенном здании. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в пресс-службе. Школьник погиб 16 мая при обрушении старого здания овощехранилища. В этот же день в другом селе Агаповского района придавило бетонной плитой 17-летнего юношу, который неофициально работал у предпринимателя на разборе заброшенной школы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летнего школьника, погибшего при обрушении заброшенного здания в Агаповском районе. По предварительным данным, он собирал там металлолом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подросток получил смертельные травмы при падении строительной конструкции, когда со сверстником занимался сбором металлического лома в заброшенном здании. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в пресс-службе. Школьник погиб 16 мая при обрушении старого здания овощехранилища. В этот же день в другом селе Агаповского района придавило бетонной плитой 17-летнего юношу, который неофициально работал у предпринимателя на разборе заброшенной школы.