В ПГНИУ приоритетными для бюджетных мест назвали IT-специальности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермских вузах увеличат число бюджетных мест на ключевых направлениях. В такие попадают педагогические, технические, медицинские специальности, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Мы увеличили цифры приема на педагогические и технические специальности, нефтегазовое направление, строительство, медицину», — говорится на сайте. Всего в регионе будет свыше 9 тысяч бюджетных мест на различные направления.

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) заявили, что приоритетным для открытия бюджетных мест являются специальности в IT-сфере. Также в вузе сообщили, что в новом учебном году появятся уникальные для России магистерские программы «Метеорологическое обеспечение экономической деятельности и управления территориями», «Общественная экология и публичная политика» и «Цифровое государство».