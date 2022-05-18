В Пермских вузах увеличат число бюджетных мест

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Госуниверситет, виды города. Пермь, пгниу, пермский государственный национальный исследовательский университет, пермский универ, студенческий кампус
В ПГНИУ приоритетными для бюджетных мест назвали IT-специальности Фото:

В Пермских вузах увеличат число бюджетных мест на ключевых направлениях. В такие попадают педагогические, технические, медицинские специальности, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Мы увеличили цифры приема на педагогические и технические специальности, нефтегазовое направление, строительство, медицину», — говорится на сайте. Всего в регионе будет свыше 9 тысяч бюджетных мест на различные направления.

В пермском госуниверситете (ПГНИУ) заявили, что приоритетным для открытия бюджетных мест являются специальности в IT-сфере. Также в вузе сообщили, что в новом учебном году появятся уникальные для России магистерские программы «Метеорологическое обеспечение экономической деятельности и управления территориями», «Общественная экология и публичная политика» и «Цифровое государство».

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В Пермских вузах увеличат число бюджетных мест на ключевых направлениях. В такие попадают педагогические, технические, медицинские специальности, сообщает сайт правительства Пермского края. «Мы увеличили цифры приема на педагогические и технические специальности, нефтегазовое направление, строительство, медицину», — говорится на сайте. Всего в регионе будет свыше 9 тысяч бюджетных мест на различные направления. В пермском госуниверситете (ПГНИУ) заявили, что приоритетным для открытия бюджетных мест являются специальности в IT-сфере. Также в вузе сообщили, что в новом учебном году появятся уникальные для России магистерские программы «Метеорологическое обеспечение экономической деятельности и управления территориями», «Общественная экология и публичная политика» и «Цифровое государство».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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