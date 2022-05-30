Россия подготовила срочный план из-за угрозы атак экстремистов

31 мая 2022 в 09:17 Размер текста - 17 +

В МИД РФ сообщили, что пока не будут эвакуировать дипломатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия предусмотрела меры по эвакуации части дипломатов из недружественных стран из-за угрозы нападений экстремистов. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. «Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал Иванов в интервью РИА «Новости». По словам Иванова, власти ряда стран с повышенной русофобией приняли меры, чтобы защитить российских дипломатов от нападений экстремистов. К сожалению, не во всех странах так было, отметил он. В списке недружественных находятся 48 стран, в их числе государства Евросоюза, США, Украина и другие. Россияне начали сталкиваться с русофобией в некоторых странах после начала спецоперации РФ на Украине. Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден рассказал об антироссийской пропаганде в Берлине. Ранее на российского посла Сергея Андреева напали в Польше в День победы. Дипломата облили красной краской, когда он пришел возложить цветы на кладбище советских солдат. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия предусмотрела меры по эвакуации части дипломатов из недружественных стран из-за угрозы нападений экстремистов. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. «Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал Иванов в интервью РИА «Новости». По словам Иванова, власти ряда стран с повышенной русофобией приняли меры, чтобы защитить российских дипломатов от нападений экстремистов. К сожалению, не во всех странах так было, отметил он. В списке недружественных находятся 48 стран, в их числе государства Евросоюза, США, Украина и другие. Россияне начали сталкиваться с русофобией в некоторых странах после начала спецоперации РФ на Украине. Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден рассказал об антироссийской пропаганде в Берлине. Ранее на российского посла Сергея Андреева напали в Польше в День победы. Дипломата облили красной краской, когда он пришел возложить цветы на кладбище советских солдат.