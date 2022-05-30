30 мая 2022

Россия подготовила срочный план из-за угрозы атак экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
В МИД РФ сообщили, что пока не будут эвакуировать дипломатов Фото:

Россия предусмотрела меры по эвакуации части дипломатов из недружественных стран из-за угрозы нападений экстремистов. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал Иванов в интервью РИА «Новости».

По словам Иванова, власти ряда стран с повышенной русофобией приняли меры, чтобы защитить российских дипломатов от нападений экстремистов. К сожалению, не во всех странах так было, отметил он.

В списке недружественных находятся 48 стран, в их числе государства Евросоюза, США, Украина и другие. Россияне начали сталкиваться с русофобией в некоторых странах после начала спецоперации РФ на Украине. Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден рассказал об антироссийской пропаганде в Берлине. Ранее на российского посла Сергея Андреева напали в Польше в День победы. Дипломата облили красной краской, когда он пришел возложить цветы на кладбище советских солдат.

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Россия предусмотрела меры по эвакуации части дипломатов из недружественных стран из-за угрозы нападений экстремистов. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов. «Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал Иванов в интервью РИА «Новости». По словам Иванова, власти ряда стран с повышенной русофобией приняли меры, чтобы защитить российских дипломатов от нападений экстремистов. К сожалению, не во всех странах так было, отметил он. В списке недружественных находятся 48 стран, в их числе государства Евросоюза, США, Украина и другие. Россияне начали сталкиваться с русофобией в некоторых странах после начала спецоперации РФ на Украине. Московский корреспондент немецкой газеты Junge Welt Ульрих Хайден рассказал об антироссийской пропаганде в Берлине. Ранее на российского посла Сергея Андреева напали в Польше в День победы. Дипломата облили красной краской, когда он пришел возложить цветы на кладбище советских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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