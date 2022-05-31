Депутат Госдумы: почему цены не падают после укрепления рубля

01 июня 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Западные санкции разрушили цепочки поставок товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России После укрепления рубля к доллару и евро стоимость товаров не начала снижаться ввиду эффекта храповика. Этот экономический механизм обусловлен тем, что увеличенные за короткий период времени цены не смогут снизиться до первоначального уровня, откуда был начат рост. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Есть эффект храповика, когда цены растут, то это происходит без особого сопротивления со стороны рынка, субъектов, тем более в условиях ажиотажа. Дальше, когда ситуация успокаивается, и жизнь показывает, что цены взлетели необъективно, не основываясь на реальных соотношениях спроса и предложения, а также роста затрат. И эффект храповика говорит, что паника улеглась, но цены не возвращаются на тот уровень, с которого они стартовали», — сказал Анатолий Аксаков. Также парламентарий напомнил, что западные санкции привели к нарушению многих логистических цепочек. «Ситуация у нас с предложением на рынке не совсем благоприятная из-за того, что многие логистические цепочки разрушились. Товары из Европы не поступают. Либо Европа была транзитной зоной, соответственно для того, чтобы восстановить эти цепочки, нужно время. Поскольку товаров стало меньше из-за разрыва логистических цепочек, то они становятся дороже», — рассказал депутат Госдумы. Разрушенные логистические цепочки, в свою очередь, приводят к еще одной проблеме, из-за которой цены не могут снизиться, отметил Аксаков. «Этим моментом пользуются те, кто раньше поставлял продукцию по одной цене, но после разрыва цепочки, оказались в менее конкурентной среде. В этом случае они имеют возможность подкручивать цены, увеличивать их для того, чтобы подзаработать на ситуации», — заключил собеседник агентства. После начала спецоперации РФ на Украине курсы валют в России резко пошли вверх. Вслед за ними устремились цена на различные товары. Власти отреагировали на этот скачок ответными мерами. Так, президент РФ Владимир Путин выпустил указ, согласно которому начал действовать запрет на вывоз из страны иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Также глава государства подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли. После этого российская валюта начала значительно укрепляться. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

После укрепления рубля к доллару и евро стоимость товаров не начала снижаться ввиду эффекта храповика. Этот экономический механизм обусловлен тем, что увеличенные за короткий период времени цены не смогут снизиться до первоначального уровня, откуда был начат рост. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Есть эффект храповика, когда цены растут, то это происходит без особого сопротивления со стороны рынка, субъектов, тем более в условиях ажиотажа. Дальше, когда ситуация успокаивается, и жизнь показывает, что цены взлетели необъективно, не основываясь на реальных соотношениях спроса и предложения, а также роста затрат. И эффект храповика говорит, что паника улеглась, но цены не возвращаются на тот уровень, с которого они стартовали», — сказал Анатолий Аксаков. Также парламентарий напомнил, что западные санкции привели к нарушению многих логистических цепочек. «Ситуация у нас с предложением на рынке не совсем благоприятная из-за того, что многие логистические цепочки разрушились. Товары из Европы не поступают. Либо Европа была транзитной зоной, соответственно для того, чтобы восстановить эти цепочки, нужно время. Поскольку товаров стало меньше из-за разрыва логистических цепочек, то они становятся дороже», — рассказал депутат Госдумы. Разрушенные логистические цепочки, в свою очередь, приводят к еще одной проблеме, из-за которой цены не могут снизиться, отметил Аксаков. «Этим моментом пользуются те, кто раньше поставлял продукцию по одной цене, но после разрыва цепочки, оказались в менее конкурентной среде. В этом случае они имеют возможность подкручивать цены, увеличивать их для того, чтобы подзаработать на ситуации», — заключил собеседник агентства. После начала спецоперации РФ на Украине курсы валют в России резко пошли вверх. Вслед за ними устремились цена на различные товары. Власти отреагировали на этот скачок ответными мерами. Так, президент РФ Владимир Путин выпустил указ, согласно которому начал действовать запрет на вывоз из страны иностранной валюты на сумму, превышающую 10 тысяч долларов. Также глава государства подписал указ о продаже недружественным странами газа за рубли. После этого российская валюта начала значительно укрепляться. 20 мая курс доллара США впервые за четыре года упал ниже 60 рублей, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.