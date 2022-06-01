Ленинградский мост закрыт с 1 мая 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершается ремонт центрального моста в городе — Ленинградского. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В настоящее время на объекте уже обустраивают трамвайные пути, основание под дорожное полотно, тротуары. Также установлено барьерное ограждение, ведется монтаж наружного освещения, благоустраивается памятный знак „Ленинградский мост“ и проводятся работы по расширению перекрестка проспекта Победы с улицей Российской», — пояснили в мэрии.

Ленинградский мост является важнейшей транспортной артерией Челябинска. Он соединяет Калининский и Тракторозаводский районы по проспекту Победы. Согласно плану, работы должны быть завершены в середине июля. Тогда возобновится движение автомобильного транспорта и трамваев.

Мост был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. Общая стоимость работ составляет 1 млрд 15 млн рублей.

Мост расширили, пробок будет меньше пресс-служба мэрии Челябинска