01 июня 2022

В Челябинске завершается ремонт центрального моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция Ленинградского моста по проспекту Победы. Челябинск, подъемный кран, строительные работы, мостострой, ленинградский мост, строительство моста, рабочий, стройка, реконструкция моста, ремонтные работы
Ленинградский мост закрыт с 1 мая 2021 года Фото:

В Челябинске завершается ремонт центрального моста в городе — Ленинградского. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

«В настоящее время на объекте уже обустраивают трамвайные пути, основание под дорожное полотно, тротуары. Также установлено барьерное ограждение, ведется монтаж наружного освещения, благоустраивается памятный знак „Ленинградский мост“ и проводятся работы по расширению перекрестка проспекта Победы с улицей Российской», — пояснили в мэрии.

Ленинградский мост является важнейшей транспортной артерией Челябинска. Он соединяет Калининский и Тракторозаводский районы по проспекту Победы. Согласно плану, работы должны быть завершены в середине июля. Тогда возобновится движение автомобильного транспорта и трамваев.

Мост был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. Общая стоимость работ составляет 1 млрд 15 млн рублей.

Мост расширили, пробок будет меньше

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В Челябинске завершается ремонт центрального моста в городе — Ленинградского. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. «В настоящее время на объекте уже обустраивают трамвайные пути, основание под дорожное полотно, тротуары. Также установлено барьерное ограждение, ведется монтаж наружного освещения, благоустраивается памятный знак „Ленинградский мост“ и проводятся работы по расширению перекрестка проспекта Победы с улицей Российской», — пояснили в мэрии. Ленинградский мост является важнейшей транспортной артерией Челябинска. Он соединяет Калининский и Тракторозаводский районы по проспекту Победы. Согласно плану, работы должны быть завершены в середине июля. Тогда возобновится движение автомобильного транспорта и трамваев. Мост был закрыт на реконструкцию 1 мая 2021 года. Общая стоимость работ составляет 1 млрд 15 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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