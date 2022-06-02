Миронов объяснил, как Россия закончит спецоперацию

02 июня 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Задачу демилитаризации Украины можно решить только военным путем, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может закончить спецоперацию на Украине только полным освобождением территорий, которые заняли нацисты. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Поставленная Президентом задача демилитаризации и денацификации Украины — это вопрос жизни и смерти, единственное условие выстоять России в новой мировой войне. И эту задачу на сегодня можно решить только военным путем, только освобождая территории, занятые нацистами. У необандеровцев не должно оставаться иллюзий: Россия пойдет до конца, победа будет за нами», — рассказал Миронов URA.RU. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия может закончить спецоперацию на Украине только полным освобождением территорий, которые заняли нацисты. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «Поставленная Президентом задача демилитаризации и денацификации Украины — это вопрос жизни и смерти, единственное условие выстоять России в новой мировой войне. И эту задачу на сегодня можно решить только военным путем, только освобождая территории, занятые нацистами. У необандеровцев не должно оставаться иллюзий: Россия пойдет до конца, победа будет за нами», — рассказал Миронов URA.RU. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.