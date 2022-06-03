Уральский генерал наградил военных, участвующих в спецоперации. Видео

04 июня 2022 в 09:52 Размер текста - 17 +

Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны РФ выложило на своем сайте видео награждения военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Наградил военных уральский генерал-полковник Михаил Теплинский. «На вас равняются все остальные. Вы качественно выполняете задания. Спасибо за ваш труд», — отметил Теплинский. Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также «Суворова» и «Жукова». Ранее URA.RU сообщало о награждении военнослужащих ЦВО, участвовавших в освобождении Красного Лимана. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, ВС РФ освобождена от ВСУ почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Минобороны РФ выложило на своем сайте видео награждения военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Наградил военных уральский генерал-полковник Михаил Теплинский. «На вас равняются все остальные. Вы качественно выполняете задания. Спасибо за ваш труд», — отметил Теплинский. Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также «Суворова» и «Жукова». Ранее URA.RU сообщало о награждении военнослужащих ЦВО, участвовавших в освобождении Красного Лимана. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, ВС РФ освобождена от ВСУ почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.