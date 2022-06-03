03 июня 2022

Уральский генерал наградил военных, участвующих в спецоперации. Видео

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ выложило на своем сайте видео награждения военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Наградил военных уральский генерал-полковник Михаил Теплинский.

«На вас равняются все остальные. Вы качественно выполняете задания. Спасибо за ваш труд», — отметил Теплинский. Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также «Суворова» и «Жукова».

Ранее URA.RU сообщало о награждении военнослужащих ЦВО, участвовавших в освобождении Красного Лимана. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, ВС РФ освобождена от ВСУ почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.

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Минобороны РФ выложило на своем сайте видео награждения военнослужащих Центрального военного округа, проявивших мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Наградил военных уральский генерал-полковник Михаил Теплинский. «На вас равняются все остальные. Вы качественно выполняете задания. Спасибо за ваш труд», — отметил Теплинский. Награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО. Им вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также «Суворова» и «Жукова». Ранее URA.RU сообщало о награждении военнослужащих ЦВО, участвовавших в освобождении Красного Лимана. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. На данный момент, ВС РФ освобождена от ВСУ почти вся территория ЛНР, половина ДНР, большая часть Запорожской области и вся Херсонская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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