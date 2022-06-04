На окраине Екатеринбурга появилась арт-галерея. Фото

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Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
В новой галерее INCENTER представлен различные художественные работы — от классических до современных эпатажных Фото:

4 июня в екатеринбургском ТРЦ VEER MALL в районе Уралмаша открылась галерея современного искусства INCENTER. На первой выставке представлены работы художников творческой группы «Арт Триггер». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из торгового центра.

«В арт-галерее представлены картины современных художников, свечи ручной работы, скульптуры и вязанные сумки и органайзеры. Самым фотографируемым предметом стал арт-объект — металлический волк», — передает корреспондент.

На выставке представлены картины разных художников и направленностей: от акварельных пейзажей до мультяшных постеров из эпоксидной глины. Особым вниманием у гостей галереи пользовались сверкающие картины и зеркала с обрамлениями, на которых изображены герои известных произведений и фильмов.

Кроме этого, любой желающий может приобрести картины сразу на месте — в арт-галерее. Цена начинается примерно от 10 тысяч рублей. Вход в галерею свободный. Выставка современных художников продлится с 4 июня по 17 июля.

Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:
Галерея АРТ-ТРИГГЕР в ТЦ Veer Mall. Екатеринбург
Фото:

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4 июня в екатеринбургском ТРЦ VEER MALL в районе Уралмаша открылась галерея современного искусства INCENTER. На первой выставке представлены работы художников творческой группы «Арт Триггер». Об этом сообщает корреспондент URA.RU из торгового центра. «В арт-галерее представлены картины современных художников, свечи ручной работы, скульптуры и вязанные сумки и органайзеры. Самым фотографируемым предметом стал арт-объект — металлический волк», — передает корреспондент. На выставке представлены картины разных художников и направленностей: от акварельных пейзажей до мультяшных постеров из эпоксидной глины. Особым вниманием у гостей галереи пользовались сверкающие картины и зеркала с обрамлениями, на которых изображены герои известных произведений и фильмов. Кроме этого, любой желающий может приобрести картины сразу на месте — в арт-галерее. Цена начинается примерно от 10 тысяч рублей. Вход в галерею свободный. Выставка современных художников продлится с 4 июня по 17 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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