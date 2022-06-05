Евродепутат обвинил Зеленского во лжи мирового масштаба. «Воспользовался европейской слепотой»

06 июня 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Тьерри Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, создав таким образом очаг напряженности в Европе. В этом уверен депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. «Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — сообщил политик в интервью газете Valeurs Actuelles. Тьерри Мариани подчеркнул, что отправки оружия Украине отнюдь не являются гуманитарной операцией или стратегическим решением. Депутат Европарламента убежден, что Киев таким образом пытается создать новый очаг напряженности в Европе. «Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — заключил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Ранее российские военные уничтожили колонну американской и европейской военной техники, которую они отправляли Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Лидер Украины Владимир Зеленский обманул европейские страны, уговорив их поставлять оружие, создав таким образом очаг напряженности в Европе. В этом уверен депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. «Владимир Зеленский — актер. Он сыграл на заблуждениях западного мира. Ему удалось быстро воспользоваться европейской слепотой. <…> Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — сообщил политик в интервью газете Valeurs Actuelles. Тьерри Мариани подчеркнул, что отправки оружия Украине отнюдь не являются гуманитарной операцией или стратегическим решением. Депутат Европарламента убежден, что Киев таким образом пытается создать новый очаг напряженности в Европе. «Этому иллюзионисту удалось увлечь за собой европейские столицы, которые теперь готовы совершить экономическое и геополитическое самоубийство, дабы угодить ему», — заключил он. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Ранее российские военные уничтожили колонну американской и европейской военной техники, которую они отправляли Украине.