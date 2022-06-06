В Екатеринбурге вырос спрос на аренду жилья бизнес-класса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фасад клубного дома
Арендаторы заинтересованы в локациях с комфортным проживанием и поближе к центру Фото:

Среди объектов с повышенным спросом в Екатеринбурге отмечают студии в элитных ЖК, расположенных поближе к центру. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи».

«С начала июня рынок начал приходить в норму и стало больше поступать заявок на аренду, особенно на аренду жилых помещений в центре города. В первую очередь клиентов интересует жилье бизнес-класса, например, студии, средняя стоимость которых 40 000 рублей за месяц проживания», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы агентства «Этажи» Иван Камельских также подчеркнул, что подобными объектами в основном интересуются приезжие. «Такой тренд вполне логичен для летнего сезона, когда в город, в том числе, приезжает немало иногородних, готовых платить за центральные локации и комфортное проживание», — считает Камельских.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Екатеринбурге возрос спрос на аренду жилья на 12%, по сравнению со средними показателями в мае. Риэлторы связали это с выжидательной позицией покупателей квартир, а также с расчетом приезжающих студентов на экономию.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Среди объектов с повышенным спросом в Екатеринбурге отмечают студии в элитных ЖК, расположенных поближе к центру. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «С начала июня рынок начал приходить в норму и стало больше поступать заявок на аренду, особенно на аренду жилых помещений в центре города. В первую очередь клиентов интересует жилье бизнес-класса, например, студии, средняя стоимость которых 40 000 рублей за месяц проживания», — говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы агентства «Этажи» Иван Камельских также подчеркнул, что подобными объектами в основном интересуются приезжие. «Такой тренд вполне логичен для летнего сезона, когда в город, в том числе, приезжает немало иногородних, готовых платить за центральные локации и комфортное проживание», — считает Камельских. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Екатеринбурге возрос спрос на аренду жилья на 12%, по сравнению со средними показателями в мае. Риэлторы связали это с выжидательной позицией покупателей квартир, а также с расчетом приезжающих студентов на экономию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...