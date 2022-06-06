В Екатеринбурге вырос спрос на аренду жилья бизнес-класса

06 июня 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Арендаторы заинтересованы в локациях с комфортным проживанием и поближе к центру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди объектов с повышенным спросом в Екатеринбурге отмечают студии в элитных ЖК, расположенных поближе к центру. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «С начала июня рынок начал приходить в норму и стало больше поступать заявок на аренду, особенно на аренду жилых помещений в центре города. В первую очередь клиентов интересует жилье бизнес-класса, например, студии, средняя стоимость которых 40 000 рублей за месяц проживания», — говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы агентства «Этажи» Иван Камельских также подчеркнул, что подобными объектами в основном интересуются приезжие. «Такой тренд вполне логичен для летнего сезона, когда в город, в том числе, приезжает немало иногородних, готовых платить за центральные локации и комфортное проживание», — считает Камельских. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Екатеринбурге возрос спрос на аренду жилья на 12%, по сравнению со средними показателями в мае. Риэлторы связали это с выжидательной позицией покупателей квартир, а также с расчетом приезжающих студентов на экономию. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Среди объектов с повышенным спросом в Екатеринбурге отмечают студии в элитных ЖК, расположенных поближе к центру. Об этом URA.RU сообщили в агентстве недвижимости «Этажи». «С начала июня рынок начал приходить в норму и стало больше поступать заявок на аренду, особенно на аренду жилых помещений в центре города. В первую очередь клиентов интересует жилье бизнес-класса, например, студии, средняя стоимость которых 40 000 рублей за месяц проживания», — говорится в сообщении. Руководитель пресс-службы агентства «Этажи» Иван Камельских также подчеркнул, что подобными объектами в основном интересуются приезжие. «Такой тренд вполне логичен для летнего сезона, когда в город, в том числе, приезжает немало иногородних, готовых платить за центральные локации и комфортное проживание», — считает Камельских. Ранее URA.RU сообщало, что в июне в Екатеринбурге возрос спрос на аренду жилья на 12%, по сравнению со средними показателями в мае. Риэлторы связали это с выжидательной позицией покупателей квартир, а также с расчетом приезжающих студентов на экономию.