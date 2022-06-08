Возвращение Zara в Россию начнется с подорожания товаров

09 июня 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Компании Inditex планирует вернуться уже этим летом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После возвращения испанской компании Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti и других) на российский рынок цены на товары могут вырасти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ритейл-департамента Core.XP Марину Малахатько. Подорожание может произойти из-за роста расходов на логистику. «Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — рассказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Ранее URA.RU писало, что компания Inditex планирует вернуться в Россию этим летом. Первые магазины хотели открыть уже в июне. Зарубежные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля. В частности, из России уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

После возвращения испанской компании Inditex (владелец брендов Zara, Massimo Dutti и других) на российский рынок цены на товары могут вырасти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу ритейл-департамента Core.XP Марину Малахатько. Подорожание может произойти из-за роста расходов на логистику. «Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер. Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров», — рассказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Ранее URA.RU писало, что компания Inditex планирует вернуться в Россию этим летом. Первые магазины хотели открыть уже в июне. Зарубежные компании начали уходить из России после начала спецоперации на Украине, которая проводится РФ с 24 февраля. В частности, из России уже ушли компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito), шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse.