В РФ запретили судимым управлять такси и общественным транспортом

В России вводят ограничения для таксистов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому люди с судимостью не смогут работать в такси и общественном транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Водители с судимостью не смогут управлять легковыми такси или общественным транспортом. «Не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, если данное лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328 ТК РФ, либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления», — сообщается в тексте документа.

Такси не смогут управлять лица, имеющие судимость за нарушения средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В случае с водителями общественного транспорта запрет касается имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. С сотрудниками, которые не предоставили справку об отсутствии судимости, расторгнут трудовой договор. Целью изменений является обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров, сообщает РАПСИ.