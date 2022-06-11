В РФ запретили судимым управлять такси и общественным транспортом

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Виды Екатеринбурга, такси, город, яндекс такси, дорога
В России вводят ограничения для таксистов Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому люди с судимостью не смогут работать в такси и общественном транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Водители с судимостью не смогут управлять легковыми такси или общественным транспортом. «Не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, если данное лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328 ТК РФ, либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления», — сообщается в тексте документа.

Такси не смогут управлять лица, имеющие судимость за нарушения средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В случае с водителями общественного транспорта запрет касается имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. С сотрудниками, которые не предоставили справку об отсутствии судимости, расторгнут трудовой договор. Целью изменений является обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров, сообщает РАПСИ.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому люди с судимостью не смогут работать в такси и общественном транспорте. Документ опубликован на официальном интернет-портале. Водители с судимостью не смогут управлять легковыми такси или общественным транспортом. «Не допускается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, если данное лицо имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328 ТК РФ, либо подвергается уголовному преследованию за эти преступления», — сообщается в тексте документа. Такси не смогут управлять лица, имеющие судимость за нарушения средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления. В случае с водителями общественного транспорта запрет касается имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года. С сотрудниками, которые не предоставили справку об отсутствии судимости, расторгнут трудовой договор. Целью изменений является обеспечение сохранности жизни и здоровья пассажиров, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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