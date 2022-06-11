У Киева заканчивается боеспособные резерв, считает эксперт Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы территориальной обороны Украины не имеют должной подготовки. В зоне боевых действий они будут представлять собой пушечное мясо. Такую оценку указу президента Украины Владимира Зеленского дал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Они [бойцы теробороны] должны представлять собой запасные подразделения. <…> Сейчас они окажутся в незнакомом районе, без подготовки, без экипажа. Они представляют собой, по большому счету, пушечное мясо», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Как утверждает Литовкин, бойцы теробороны обладают минимальным уровнем подготовки, а без соответствующих тренировок в нынешних военных условиях им придется крайне тяжело. Эксперт подчеркнул, что указ о расширении полномочий ведомства свидетельствует о том, что у Киева заканчивается боеспособный резерв.

О том, что бойцов украинской теробороны будут отправлять на фронт, стало известно 11 июня. Документ подписал председатель украинского парламента Руслан Стефанчук 6 мая, затем его одобрил Зеленский. Пока силы теробороны выполняют задачи в пределах определенного региона или общины. Нововведения позволят отправлять их не только в зону боевых действий, но и на территории, которые контролирует российская армия. Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал URA.RU, что ВСУ оставляют людей из теробороны во время отступления для прикрытия.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация страны, а также защита населения республик Донбасса от многолетнего геноцида.

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