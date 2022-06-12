12 июня 2022

Свердловчанам устроят Сабантуй после перерыва на пандемию

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Праздник Сабантуй. Курган, выпечка, татары, сабантуй, кулинария, национальная кухня, хворост
В Свердловской области 3 июля состоится Сабантуй Фото:

В Сысерти (Свердловская область) 3 июля пройдет Сабантуй. Распоряжение о проведении праздника подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает информационный портал Свердловской области.

«Глава региона утвердил состав оргкомитета и дал необходимые поручения по подготовке и проведению Сабантуя всем профильным министерствам и ведомствам. Отдельное внимание в документе уделено вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности гостей праздника», — говорится в сообщении департамента.

Из-за пандемии коронавируса в последние годы в Свердловской области не проводили массовые мероприятия. На Сабантуе обещают организовать свыше десятка национальных подворий, а также подготовить спортивные состязания. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга в День России организовали межнациональную деревню. Горожан знакомили с культурными особенностями разных народов, на территории региона их проживает порядка 160.

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В Сысерти (Свердловская область) 3 июля пройдет Сабантуй. Распоряжение о проведении праздника подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщает информационный портал Свердловской области. «Глава региона утвердил состав оргкомитета и дал необходимые поручения по подготовке и проведению Сабантуя всем профильным министерствам и ведомствам. Отдельное внимание в документе уделено вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности гостей праздника», — говорится в сообщении департамента. Из-за пандемии коронавируса в последние годы в Свердловской области не проводили массовые мероприятия. На Сабантуе обещают организовать свыше десятка национальных подворий, а также подготовить спортивные состязания. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Екатеринбурга в День России организовали межнациональную деревню. Горожан знакомили с культурными особенностями разных народов, на территории региона их проживает порядка 160.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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