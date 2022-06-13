Все сотрудники закрывшегося для ребрендинга McDonald’s получают зарплату, несмотря на простой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Обслуживающий персонал временно закрывшегося McDonald’s (новое название бренда «Вкусно и точка») находится в простое, а менеджеры продолжают работать, несмотря на то, что сеть временно закрыта для ребрендинга. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ситуацией.

«Сотрудники находятся в простое, но им платят 2/3 от запланированных часов», — рассказал инсайдер. Другой источник уточнил, что в то время, как обслуживающий персонал находится в незапланированном отпуске, менеджеры сети общественного питания работают в обычном режиме.

16 мая американская компания McDonald’s объявила своем окончательном уходе из России из-за проведения спецоперации Россией на Украине. Позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Так, с 10 июня рестораны не открылись по всей России, в том числе и в Екатеринбурге, а накануне вечером екатеринбуржцы заполонили McDonald’s в то время, как сотрудники демонтировали логотип американской компании.

В настоящий момент точно неизвестно, когда откроются новые рестораны в Екатеринбурге: источники сообщали о двух датах — 20 июня и 4 июля. Также один из собеседников агентства рассказал, что всех сотрудников срочно заставляют закрашивать прежний логотип компании на продуктах и одежде.