После закрытия сети фастфуда в Екатеринбурге с нескольких ресторанов McDonald’s демонтировали логотип американской компании. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец.
«Пропали логотипы и названия компании со здания на Малышева, 124Б. До этого товарный знак пропал с ресторана на Бебеля, 29», — рассказал оцевидец.
Американская сеть фастфуда закрылась в Екатеринбурге 10 июня. Сотрудники на условиях анонимности прокомментировали URA.RU, что рестораны прекратят работу примерно на месяц. Закрытие связано с ребрендингом McDonald’s.
С внешней стороны ресторана пропали опознавательные знаки американской компании
Фото: читатель URA.RU
В помещении логотип McDonald’s пока остался
Фото: telegram-канал «Свет»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
После закрытия сети фастфуда в Екатеринбурге с нескольких ресторанов McDonald’s демонтировали логотип американской компании. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец. «Пропали логотипы и названия компании со здания на Малышева, 124Б. До этого товарный знак пропал с ресторана на Бебеля, 29», — рассказал оцевидец. Американская сеть фастфуда закрылась в Екатеринбурге 10 июня. Сотрудники на условиях анонимности прокомментировали URA.RU, что рестораны прекратят работу примерно на месяц. Закрытие связано с ребрендингом McDonald’s. Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцы заполонили сеть фастфудов на несколько часов до закрытия. Также агентство сообщало о датах возобновления работы ресторанов.