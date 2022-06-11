11 июня 2022
10 июня 2022

Логотип McDonald’s демонтировали с екатеринбургских ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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С екатеринбургских ресторанов McDonald’s сняли логотип Фото:

После закрытия сети фастфуда в Екатеринбурге с нескольких ресторанов McDonald’s демонтировали логотип американской компании. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец.

«Пропали логотипы и названия компании со здания на Малышева, 124Б. До этого товарный знак пропал с ресторана на Бебеля, 29», — рассказал оцевидец.

Американская сеть фастфуда закрылась в Екатеринбурге 10 июня. Сотрудники на условиях анонимности прокомментировали URA.RU, что рестораны прекратят работу примерно на месяц. Закрытие связано с ребрендингом McDonald’s.

Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцы заполонили сеть фастфудов на несколько часов до закрытия. Также агентство сообщало о датах возобновления работы ресторанов.

Логотип McDonald’s убрали с вывески
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Товарный знак пропал с фасада здания
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С внешней стороны ресторана пропали опознавательные знаки американской компании
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В помещении логотип McDonald’s пока остался
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После закрытия сети фастфуда в Екатеринбурге с нескольких ресторанов McDonald’s демонтировали логотип американской компании. Об этом журналисту URA.RU сообщил очевидец. «Пропали логотипы и названия компании со здания на Малышева, 124Б. До этого товарный знак пропал с ресторана на Бебеля, 29», — рассказал оцевидец. Американская сеть фастфуда закрылась в Екатеринбурге 10 июня. Сотрудники на условиях анонимности прокомментировали URA.RU, что рестораны прекратят работу примерно на месяц. Закрытие связано с ребрендингом McDonald’s. Ранее URA.RU рассказывало, что екатеринбуржцы заполонили сеть фастфудов на несколько часов до закрытия. Также агентство сообщало о датах возобновления работы ресторанов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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