В Свердловскую область завезли овощи с опасным вирусом

14 июня 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

На помидорах и перцах из Узбекистана в Свердловскую область приехал опасный вирус Фото: Анна Майорова © URA.RU В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении.