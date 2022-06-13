В Свердловскую область завезли овощи с опасным вирусом

В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.
«Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении.
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В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении.