13 июня 2022

В Свердловскую область завезли овощи с опасным вирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, овощи, помидоры, томаты
На помидорах и перцах из Узбекистана в Свердловскую область приехал опасный вирус Фото:

В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте.

«Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении.

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В томатах и перцах, отправленных в Свердловскую область из Узбекистана, обнаружили опаснейший карантинный объект — вирус коричневой морщинистости плодов томатов Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV). Об этом сообщает свердловский Россельхознадзор на официальном сайте. «Испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора обнаружила карантинный вирус в импортных помидорах и перцах. Молекулярный метод испытаний подтвердил, что в двух партиях томатов (19,43 тонн) и двух партиях перца (20,505 тонн), прибывших из республики Узбекистан, живет опасный вирус», — сообщают в региональном ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в срезах цветов из Литвы, отправленных в Екатеринбург автостопом, обнаружили калифорнийский цветочный трипс. Против организации, доставившей цветы в Екатеринбург, составлен протокол об административном правонарушении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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