Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Дмитрий Медведев поиронизировал над желанием Украины получать газ из США Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в существовании Украины на карте мира через два года. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — иронично написал Медведев. Так он прокомментировал новость о том, что Украина требует от США по ленд-лизу сжиженный природный газ, при условии, что оплатит топливо только через два года.

«Хотя американцам уже все равно. Они настолько вложились в проект „анти-Россия“, что все остальное для них пустяк…» — отметил Медведев.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представитель украинского энергетического сектора предложил заключить с США соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу. Киев при этом пообещал расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа.

Страны Евросоюза, а также США стали заявлять об отказе от импорта российских газа и нефти. Эмбарго на поставки ресурсов из РФ стало частью масштабных санкций, веденных из-за спецоперации на Украине.