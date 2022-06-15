Медведев усомнился в существовании Украины через два года

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в существовании Украины на карте мира через два года. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — иронично написал Медведев. Так он прокомментировал новость о том, что Украина требует от США по ленд-лизу сжиженный природный газ, при условии, что оплатит топливо только через два года.
«Хотя американцам уже все равно. Они настолько вложились в проект „анти-Россия“, что все остальное для них пустяк…» — отметил Медведев.
Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представитель украинского энергетического сектора предложил заключить с США соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу. Киев при этом пообещал расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа.
Страны Евросоюза, а также США стали заявлять об отказе от импорта российских газа и нефти. Эмбарго на поставки ресурсов из РФ стало частью масштабных санкций, веденных из-за спецоперации на Украине.
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в существовании Украины на карте мира через два года. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?» — иронично написал Медведев. Так он прокомментировал новость о том, что Украина требует от США по ленд-лизу сжиженный природный газ, при условии, что оплатит топливо только через два года. «Хотя американцам уже все равно. Они настолько вложились в проект „анти-Россия“, что все остальное для них пустяк…» — отметил Медведев. Ранее издание Foreign Policy сообщило, что представитель украинского энергетического сектора предложил заключить с США соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) по ленд-лизу. Киев при этом пообещал расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа. Страны Евросоюза, а также США стали заявлять об отказе от импорта российских газа и нефти. Эмбарго на поставки ресурсов из РФ стало частью масштабных санкций, веденных из-за спецоперации на Украине.