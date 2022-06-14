FP: Украина хочет обеспечить поставки газа из США по ленд-лизу 15 июня 2022 в 06:42 Размер текста - 17 + Чиновники энергосектора Украины предложили США заключить соглашение о ленд-лизе о поставках СПГ Фото: Официальный сайт президента Украины Представитель украинского энергетического сектора предлагают заключить с США соглашение о ленд-лизе о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Foreign Policy. Руководители высшего звена энергетического сектора Украины предложили властям заключить соглашение о ленд-лизе, чтобы обеспечить поставки газа на предстоящую зиму, говорится в материале издания. Уточняется, что Киев должен будет расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа. В мае президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что платить США за помощь по ленд-лизу придется нескольким поколениям украинцев. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинцы могут использовать навоз и помои вместо российского газа. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Представитель украинского энергетического сектора предлагают заключить с США соглашение о ленд-лизе о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Foreign Policy. Руководители высшего звена энергетического сектора Украины предложили властям заключить соглашение о ленд-лизе, чтобы обеспечить поставки газа на предстоящую зиму, говорится в материале издания. Уточняется, что Киев должен будет расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа. В мае президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что платить США за помощь по ленд-лизу придется нескольким поколениям украинцев. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинцы могут использовать навоз и помои вместо российского газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям