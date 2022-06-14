FP: Украина хочет обеспечить поставки газа из США по ленд-лизу

Чиновники энергосектора Украины предложили США заключить соглашение о ленд-лизе о поставках СПГФото: Официальный сайт президента Украины
Представитель украинского энергетического сектора предлагают заключить с США соглашение о ленд-лизе о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Руководители высшего звена энергетического сектора Украины предложили властям заключить соглашение о ленд-лизе, чтобы обеспечить поставки газа на предстоящую зиму, говорится в материале издания. Уточняется, что Киев должен будет расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа.
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Представитель украинского энергетического сектора предлагают заключить с США соглашение о ленд-лизе о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает издание Foreign Policy. Руководители высшего звена энергетического сектора Украины предложили властям заключить соглашение о ленд-лизе, чтобы обеспечить поставки газа на предстоящую зиму, говорится в материале издания. Уточняется, что Киев должен будет расплатиться с Вашингтоном после того, как увеличит внутреннюю добычу газа. В мае президент США Джо Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что платить США за помощь по ленд-лизу придется нескольким поколениям украинцев. Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинцы могут использовать навоз и помои вместо российского газа.