Центр Екатеринбурга встал в большую пробку из-за отключения света

Движение было парализовано по обеим сторонам проспекта Ленина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за того, что у площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина.

Но к моменту публикации последствия аварии устранили, и светофоры включились, пояснили URA.RU в горадминистрации. Хотя изначально предполагалось, что затруднения автомобилистов ждут на ближайшие два часа.

По данным «Россетей», причиной стали несанкционированные строительные работы на ул. Антона Валека. «Произошло повреждение кабельной линии электропередачи 10 кВ. В результате чего локально нарушено электроснабжение домов, расположенных на улицах Володарского, 8 Марта, Рабочей молодежи», — объяснили в компании.