Центр Екатеринбурга встал в большую пробку из-за отключения света

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Виды Екатеринбурга, пробка, автомобильный затор, пдд, проспект ленина, трамвайные пути
Движение было парализовано по обеим сторонам проспекта Ленина (архивное фото) Фото:

Из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за того, что у площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина.

Но к моменту публикации последствия аварии устранили, и светофоры включились, пояснили URA.RU в горадминистрации. Хотя изначально предполагалось, что затруднения автомобилистов ждут на ближайшие два часа.

По данным «Россетей», причиной стали несанкционированные строительные работы на ул. Антона Валека. «Произошло повреждение кабельной линии электропередачи 10 кВ. В результате чего локально нарушено электроснабжение домов, расположенных на улицах Володарского, 8 Марта, Рабочей молодежи», — объяснили в компании.

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Из-за повреждения на электросетях в центре Екатеринбурга образовался дорожный затор. Из-за того, что у площади 1905 года перестали работать все светофоры, встало движение по обеим сторонам проспекта Ленина. Но к моменту публикации последствия аварии устранили, и светофоры включились, пояснили URA.RU в горадминистрации. Хотя изначально предполагалось, что затруднения автомобилистов ждут на ближайшие два часа. По данным «Россетей», причиной стали несанкционированные строительные работы на ул. Антона Валека. «Произошло повреждение кабельной линии электропередачи 10 кВ. В результате чего локально нарушено электроснабжение домов, расположенных на улицах Володарского, 8 Марта, Рабочей молодежи», — объяснили в компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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