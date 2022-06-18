Иммунолог опроверг существование аллергии на пух

Аллергию у человека вызывает пыльца, подчеркнул Даниил Щепеляев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У людей не бывает аллергии на пух, дыхательные пути человека реагируют на пыльцу. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Даниил Щепеляев.

«Дело на самом деле не в пухе, а в пыльце. Пыльца вызывает аллергию. А пух, если очень сильно летит, раздражает пути чисто механически. В крайнем случае можно ходить в маске. Или, когда тепло и пыльно, а пух очень активно летит, вообще свести к минимуму выходы на улицу», — рассказал Щепеляев в беседе RT.

Ранее иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина сообщила, что в этом году в России ожидается наплыв «агрессивной пыльцы». «В этом году особенно активная концентрация пыльцы. В июне—июле эстафету подхватят злаковые, луговые травы, затем присоединятся сорные травы — полынь, лебеда, которые будут цвести до глубокой осени, когда и закончится обострение аллергии», — сказала Логина.