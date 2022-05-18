Аллерголог предупредила о наплыве агрессивной пыльцы

В России ожидается особенно активная концентрация агрессивной пыльцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В этом году в России ожидается высокая концентрация агрессивной пыльцы. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.

«Любая пыльца агрессивна, но наиболее агрессивной для Центральной России является пыльца березы, а для южных регионов — амброзия. В этом году особенно активная концентрация пыльцы. В июне—июле эстафету подхватят злаковые, луговые травы, затем присоединятся сорные травы — полынь, лебеда, которые будут цвести до глубокой осени, когда и закончится обострение аллергии», — сказала Логина в беседе с радио Sputnik.

Иммунолог напомнила, что основными симптомами аллергии являются зуд глаз, жжения, слезотечения и заложенности носа. «Во время обострения аллергии нужно чаще проводить влажную уборку, закрывать окна и обязательно обратиться к специалисту», — заключила Логина.

Ранее Логина в беседе с URA.RU сообщила, что человек может вылечиться от аллергии благодаря применению специальных вакцин или лечению собственными иммунными клетками. В апреле в Минздраве РФ сообщили, что в России достаточный запас лекарств от аллергии.