СМИ раскрыло дату выхода первого иностранного судна из Мариуполя

19 июня 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Выход «Азов Конкорда» из Мариуполя 18 июня сорвался из-за проблем с оплатой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Турецкий «Азов Конкорд» первым из иностранных судов должно выйти в море из порта Мариуполя 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. «Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца в Донецкой Народной Республике», — рассказал собеседник агентства. Сумма оплаты, которую должен получить судовладелец в ДНР, не раскрывается. Однако уточняется, что в порт приписки судно отправится пустым. «Азов Конкорд» должен был покинуть Мариуполь 18 июня, пишет RT. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. В действительности же проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. В Кремле добавили, что российские военные также не воспользуются разминированием украинских портов в наступательных целях. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турецкий «Азов Конкорд» первым из иностранных судов должно выйти в море из порта Мариуполя 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. «Пока перенос выхода судна с 18 на 20 июня. Связано это с тем, что не прошла оплата портовых услуг от судовладельца в Донецкой Народной Республике», — рассказал собеседник агентства. Сумма оплаты, которую должен получить судовладелец в ДНР, не раскрывается. Однако уточняется, что в порт приписки судно отправится пустым. «Азов Конкорд» должен был покинуть Мариуполь 18 июня, пишет RT. Ранее Евросоюз обвинил Россию в том, что страна якобы препятствует вывозу 30 млн тонн пшеницы с Украины. В действительности же проблема с вывозом зерна возникла из-за того, что Украина заминированы воды Черного моря. Киев пошел на это во время специальной операции РФ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты. Глава государства пообещал, что армия РФ не будет препятствовать этому процессу. В Кремле добавили, что российские военные также не воспользуются разминированием украинских портов в наступательных целях.