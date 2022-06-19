Подмосковный завод начал поставки собственной Coca-Cola и Fanta

19 июня 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

По словам производителей, вкус отечественной газировки не будет отличаться от импортного аналога Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Московская область начнет поставлять отечественные аналоги Coca-Cola и Fanta в магазины на следующей неделе. Производитель — завод в городе Видном Московской области. «Отечественные потребители не останутся без напитков из-за ухода Coca-Cola с российского рынка. Стоимость российских аналогов будет на 10-15% ниже», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Филимонов сообщил, что поставлять напитки будут из Видного. Выпуском газировки занялся производитель алкогольных и безалкогольных напитков Megapack. Предприятие выпускает напитки в алюминиевых банках, пластиковых и стеклянных бутылках. Аналоги Coca-Cola и Fanta пока будут доступны в алюминии. Ранее дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) объявили об уходе производителя газировки с российского рынка. «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорилось в заявлении компании. Производитель напитков покинул российский рынок вместе с другими зарубежными компаниями в рамках санкций, наложенных США и странами Запада на Россию в связи с ее спецоперацией на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Московская область начнет поставлять отечественные аналоги Coca-Cola и Fanta в магазины на следующей неделе. Производитель — завод в городе Видном Московской области. «Отечественные потребители не останутся без напитков из-за ухода Coca-Cola с российского рынка. Стоимость российских аналогов будет на 10-15% ниже», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Его слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Филимонов сообщил, что поставлять напитки будут из Видного. Выпуском газировки занялся производитель алкогольных и безалкогольных напитков Megapack. Предприятие выпускает напитки в алюминиевых банках, пластиковых и стеклянных бутылках. Аналоги Coca-Cola и Fanta пока будут доступны в алюминии. Ранее дистрибьюторы компании в России Coca-Cola Bottlers и Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) объявили об уходе производителя газировки с российского рынка. «Как только запасы компании будут закончены, Coca-Cola HBC больше не будет производить или продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России», — говорилось в заявлении компании. Производитель напитков покинул российский рынок вместе с другими зарубежными компаниями в рамках санкций, наложенных США и странами Запада на Россию в связи с ее спецоперацией на Украине.