Пермский сенатор обвинил Всемирный банк в занижении роли России

19 июня 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Пермский сенатор Пушков заявил, что Всемирный банки принижает роль РФ в экономике мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что российская роль в мировой экономике значительно выше ее оценки Всемирным банком. Свои рассуждения политик представил в собственном telegram-канале. «Кризис политики санкций, о котором на Западе не пишет только ленивый, показывает, что роль России в мировой экономике куда выше, чем формальные 2.5-3%, которые нам насчитывают МВФ или Всемирный банк», — пишет сенатор. Также Пушков уверен в ошибочности сравнения экономики России с западными странами. Говоря о ложности сравнений, политик заявляет, что экономики «таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания» несопоставимы «по весу» с российской. Подобными аналогиями в новых условиях занимаются, по его мнению, глупцы от экономики или интеллектуальные мошенники. Ранее URA.RU сообщало, что пермский сенатор заявил о последствиях санкций для экономики Европы. Также Пушков раскрыл коварные планы Финляндии, которая может получить ядерное оружие после вступления в НАТО. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что российская роль в мировой экономике значительно выше ее оценки Всемирным банком. Свои рассуждения политик представил в собственном telegram-канале. «Кризис политики санкций, о котором на Западе не пишет только ленивый, показывает, что роль России в мировой экономике куда выше, чем формальные 2.5-3%, которые нам насчитывают МВФ или Всемирный банк», — пишет сенатор. Также Пушков уверен в ошибочности сравнения экономики России с западными странами. Говоря о ложности сравнений, политик заявляет, что экономики «таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания» несопоставимы «по весу» с российской. Подобными аналогиями в новых условиях занимаются, по его мнению, глупцы от экономики или интеллектуальные мошенники. Ранее URA.RU сообщало, что пермский сенатор заявил о последствиях санкций для экономики Европы. Также Пушков раскрыл коварные планы Финляндии, которая может получить ядерное оружие после вступления в НАТО.