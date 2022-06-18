18 июня 2022
17 июня 2022

Пермский сенатор обвинил Всемирный банк в занижении роли России

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Пермский сенатор Пушков заявил, что Всемирный банки принижает роль РФ в экономике мира Фото:

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что российская роль в мировой экономике значительно выше ее оценки Всемирным банком. Свои рассуждения политик представил в собственном telegram-канале.

«Кризис политики санкций, о котором на Западе не пишет только ленивый, показывает, что роль России в мировой экономике куда выше, чем формальные 2.5-3%, которые нам насчитывают МВФ или Всемирный банк», — пишет сенатор. Также Пушков уверен в ошибочности сравнения экономики России с западными странами.

Говоря о ложности сравнений, политик заявляет, что экономики «таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания» несопоставимы «по весу» с российской. Подобными аналогиями в новых условиях занимаются, по его мнению, глупцы от экономики или интеллектуальные мошенники.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский сенатор заявил о последствиях санкций для экономики Европы. Также Пушков раскрыл коварные планы Финляндии, которая может получить ядерное оружие после вступления в НАТО.

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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков заявил, что российская роль в мировой экономике значительно выше ее оценки Всемирным банком. Свои рассуждения политик представил в собственном telegram-канале. «Кризис политики санкций, о котором на Западе не пишет только ленивый, показывает, что роль России в мировой экономике куда выше, чем формальные 2.5-3%, которые нам насчитывают МВФ или Всемирный банк», — пишет сенатор. Также Пушков уверен в ошибочности сравнения экономики России с западными странами. Говоря о ложности сравнений, политик заявляет, что экономики «таких стран, как Нидерланды, Канада или Испания» несопоставимы «по весу» с российской. Подобными аналогиями в новых условиях занимаются, по его мнению, глупцы от экономики или интеллектуальные мошенники. Ранее URA.RU сообщало, что пермский сенатор заявил о последствиях санкций для экономики Европы. Также Пушков раскрыл коварные планы Финляндии, которая может получить ядерное оружие после вступления в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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