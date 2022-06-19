19 июня 2022

Кадыров доложил о минусах ВСУ, которые выгодны России

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XIX съезд всероссийской политической партии
По его словам, многие украинские солдаты начинают понимать, как к ним относится их командование Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные все чаще говорят о жестоком обращении командования к ним. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«На Украине абсолютно любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность. Впоследствии мобилизованных таким образом украинцев в принудительном порядке отправляют на передовую. Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает. Это позволяет им стабильно отчитываться о больших потерях и выпрашивать помощь у Запада и Европы», — написал Кадыров в Telegram-канал.

Он добавил, что в последнее время все больше количество украинских военных осознают «гнилую политику своего командования». По словам Кадырова, солдаты жалуются на наплевательское отношение к ним. «Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных. Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!», — заключил Кадыров.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.

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Украинские военные все чаще говорят о жестоком обращении командования к ним. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «На Украине абсолютно любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность. Впоследствии мобилизованных таким образом украинцев в принудительном порядке отправляют на передовую. Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает. Это позволяет им стабильно отчитываться о больших потерях и выпрашивать помощь у Запада и Европы», — написал Кадыров в Telegram-канал. Он добавил, что в последнее время все больше количество украинских военных осознают «гнилую политику своего командования». По словам Кадырова, солдаты жалуются на наплевательское отношение к ним. «Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных. Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!», — заключил Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.
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