Кадыров доложил о минусах ВСУ, которые выгодны России

20 июня 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

По его словам, многие украинские солдаты начинают понимать, как к ним относится их командование Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные все чаще говорят о жестоком обращении командования к ним. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «На Украине абсолютно любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность. Впоследствии мобилизованных таким образом украинцев в принудительном порядке отправляют на передовую. Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает. Это позволяет им стабильно отчитываться о больших потерях и выпрашивать помощь у Запада и Европы», — написал Кадыров в Telegram-канал. Он добавил, что в последнее время все больше количество украинских военных осознают «гнилую политику своего командования». По словам Кадырова, солдаты жалуются на наплевательское отношение к ним. «Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных. Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!», — заключил Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские военные все чаще говорят о жестоком обращении командования к ним. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «На Украине абсолютно любой гражданин рискует получить повестку за малейшую административную провинность. Впоследствии мобилизованных таким образом украинцев в принудительном порядке отправляют на передовую. Естественно, такая работа не преследует цели достичь хоть какого-нибудь военного преимущества. Напротив, украинское командование использует таких людей в качестве потенциальных жертв и нередко само же и их расстреливает. Это позволяет им стабильно отчитываться о больших потерях и выпрашивать помощь у Запада и Европы», — написал Кадыров в Telegram-канал. Он добавил, что в последнее время все больше количество украинских военных осознают «гнилую политику своего командования». По словам Кадырова, солдаты жалуются на наплевательское отношение к ним. «Изможденные, голодные и брошенные на произвол судьбы — это и есть нынешние реалии украинских военных. Мы только рады такому положению дел. Это значит, что победа непременно будет за нами!», — заключил Кадыров. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства сообщил, что цель спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ заявляли, что приоритет российской армии — недопущение жертв среди мирного населения.