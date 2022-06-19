В Польше призвали сбивать российские ракеты над Западной Украиной

20 июня 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Генерал Козей призвал НАТО сбивать ракеты ВС России на западе Украины Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Польше предложили ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты. Об этом сообщил бригадный генерал, бывший начальник Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей. «Это неприемлемо. Русские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — сказал польский генерал, передает портал Onet. Генерал добавил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что более современное оружие поможет Украину «вытеснить путинские войска с Донбасса». Кроме того, он уточнил, что альянс продолжить поставлять Украине вооружения, но не станет посылать солдат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Польше предложили ввести бесполетную зону над Западной Украиной и сбивать там российские военные ракеты. Об этом сообщил бригадный генерал, бывший начальник Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей. «Это неприемлемо. Русские ракеты большой дальности, запускаемые из акватории Черного моря или с помощью стратегической авиации, которые летят по направлению к границам НАТО, должны быть сбиты на достаточном расстоянии от этой границы», — сказал польский генерал, передает портал Onet. Генерал добавил, что если российские силы не прекратят ракетные удары, «то с определенного момента мы можем развернуть средства противоракетной обороны над западом Украины». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что более современное оружие поможет Украину «вытеснить путинские войска с Донбасса». Кроме того, он уточнил, что альянс продолжить поставлять Украине вооружения, но не станет посылать солдат. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ.