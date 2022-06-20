Операторы связи начали брать плату с абонентов за сим-карты

Yota уже ввела абонентскую плату в 50 рублей за сим-карту Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупнейшие мобильные операторы стали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей отрасли.

«Операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи. „МегаФон“ и его дочерний оператор Yota уже ввели плату в 50 рублей за сим-карту <…>. „Вымпелком“ (бренд „Билайн“) планирует сделать услугу платной с 21 июня, <…> стоимость сим-карты также составит 50 руб», — пишет издание. По данным СМИ, будущих абонентов МТС обяжут оплачивать изготовление сим-карты с 24 июня, а пользователей Tele2 — с 1 августа.

Изменения в компаниях объясняют повышением цен на изготовление пластиковой сим-карты. «Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы», — пояснили в «МегаФоне». Как рассказал представитель компании, 50 рублей за активацию номера будут списываться с первоначального взноса нового абонента.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. Кроме того, в рамках санкций министерство экономики Тайваня запретило поставки в Россию и Белоруссию чипов, которые используются в банковских картах, передаtт MK.RU . Сообщалось о возможном дефиците пластиковых карт в стране, однако Банк «Тинькофф» опроверг эту информацию. Из-за дефицита материалов для пластиковых электронных носителей Министерство цифрового развития РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок.

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