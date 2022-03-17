Тинькофф опроверг заявления о дефиците карт «МИР» 17 марта 2022 в 16:21 Размер текста - 17 + У банка «Тинькофф» хватает ресурсов, чтобы выпускать карты «МИР» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Банк Тинькофф опроверг заявления о дефиците материалов для выпуска пластиковых карт «МИР». Ранее появилось сообщение, что у нее закончился пластик для изготовления карт. «Мы выпускали и выпускаем карты „МИР“. У нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — сообщает банк в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк увеличил размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Это должно помочь предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Банк Тинькофф опроверг заявления о дефиците материалов для выпуска пластиковых карт «МИР». Ранее появилось сообщение, что у нее закончился пластик для изготовления карт. «Мы выпускали и выпускаем карты „МИР“. У нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — сообщает банк в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк увеличил размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Это должно помочь предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям