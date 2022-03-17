17 марта 2022

Тинькофф опроверг заявления о дефиците карт «МИР»

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У банка «Тинькофф» хватает ресурсов, чтобы выпускать карты «МИР» Фото:
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Банк Тинькофф опроверг заявления о дефиците материалов для выпуска пластиковых карт «МИР». Ранее появилось сообщение, что у нее закончился пластик для изготовления карт.

«Мы выпускали и выпускаем карты „МИР“. У нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — сообщает банк в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк увеличил размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Это должно помочь предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты.

С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.

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Банк Тинькофф опроверг заявления о дефиците материалов для выпуска пластиковых карт «МИР». Ранее появилось сообщение, что у нее закончился пластик для изготовления карт. «Мы выпускали и выпускаем карты „МИР“. У нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — сообщает банк в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее URA.RU сообщало, что Центробанк увеличил размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП). Это должно помочь предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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