В России заморозили переход на электронные паспорта

11 июня 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

Внедрение электронных паспортов вместо бумажных отложено на неопределенный срок Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство цифрового развития РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на участников разработки проекта. «От электронного паспорта решили отказаться по финансовым причинам», — передает издание со ссылкой на источники в Минцифры. Уточняется, что стоимость цифрового паспорта должна была составить 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей. Этот факт стал одной из причин заморозки проекта. «В регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», — говорится в материале. Еще одна причина заморозки цифрового паспорта — дефицит материалов для электронных носителей, считает источник, знакомый с деталями проекта. По словам собеседника Forbes, пластика и чипов в РФ не хватает даже. для производства пластиковых карт. Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил, что плановые сроки проекта были сдвинуты на неопределенный срок. Внедрение электронных паспортов вместо бумажных планировалось начать в 2023 году. Проект указа уже подписал президент России Владимир Путин. Испытания цифровых удостоверений планировалось начать в Московской области, Москве и Республике Татарстан. В конце года Минцифры также приняло решение о продлении эксперимента с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства (СТС). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство цифрового развития РФ приостановило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на участников разработки проекта. «От электронного паспорта решили отказаться по финансовым причинам», — передает издание со ссылкой на источники в Минцифры. Уточняется, что стоимость цифрового паспорта должна была составить 1000 рублей, в то время как бумажный стоит 300 рублей. Этот факт стал одной из причин заморозки проекта. «В регионах не стали бы столько платить, учитывая, что практическая польза от такого паспорта неочевидна», — говорится в материале. Еще одна причина заморозки цифрового паспорта — дефицит материалов для электронных носителей, считает источник, знакомый с деталями проекта. По словам собеседника Forbes, пластика и чипов в РФ не хватает даже. для производства пластиковых карт. Замдиректора по федеральному проекту «Цифровое государственное управление» Кирилл Емельянов подтвердил, что плановые сроки проекта были сдвинуты на неопределенный срок. Внедрение электронных паспортов вместо бумажных планировалось начать в 2023 году. Проект указа уже подписал президент России Владимир Путин. Испытания цифровых удостоверений планировалось начать в Московской области, Москве и Республике Татарстан. В конце года Минцифры также приняло решение о продлении эксперимента с электронными свидетельствами о регистрации транспортного средства (СТС).