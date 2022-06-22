Куйвашев похвалил свердловского школьника за ЕГЭ. «Учился на отлично, в отличие от меня»

22 июня 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев похвалил ученика Каменск-Уральской школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил ученика Каменск-Уральской (Свердловская область) школы. Выпускник набрал 200 баллов по ЕГЭ. Информация об этом появилась в telegram-канале главы региона. «У нас в области уже есть один двухсотбалльник! Это выпускник школы №35 в Каменск-Уральском. Николай Топоров получил по 100 баллов за физику и русский язык», — написал Куйвашев. По словам свердловского губернатора, мальчик в школе учился на пятерки. «Я знаю, что он учился на отлично с первого класса, в отличие от меня, если честно. Парень собирается поступать в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий и в Уральский федеральный университет в физико-технологический институт. Коля, давай к нам, в УрФУ. Не прогадаешь, честно тебе говорю. Екатеринбург — студенческая столица России», — резюмировал глава региона. Ранее агентство писало, что за обязательный экзамен по русскому языку 36 свердловских выпускников получили максимальный балл. По итогам четырех экзаменов в Свердловской области 59 выпускников получили максимальный балл. Работы более 800 человек оценены на высокие баллы — 80 и выше. По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил ученика Каменск-Уральской (Свердловская область) школы. Выпускник набрал 200 баллов по ЕГЭ. Информация об этом появилась в telegram-канале главы региона. «У нас в области уже есть один двухсотбалльник! Это выпускник школы №35 в Каменск-Уральском. Николай Топоров получил по 100 баллов за физику и русский язык», — написал Куйвашев. По словам свердловского губернатора, мальчик в школе учился на пятерки. «Я знаю, что он учился на отлично с первого класса, в отличие от меня, если честно. Парень собирается поступать в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий и в Уральский федеральный университет в физико-технологический институт. Коля, давай к нам, в УрФУ. Не прогадаешь, честно тебе говорю. Екатеринбург — студенческая столица России», — резюмировал глава региона. Ранее агентство писало, что за обязательный экзамен по русскому языку 36 свердловских выпускников получили максимальный балл. По итогам четырех экзаменов в Свердловской области 59 выпускников получили максимальный балл. Работы более 800 человек оценены на высокие баллы — 80 и выше. По сравнению с прошлыми годами выпускники 2022 года показали более развитые аналитические способности.