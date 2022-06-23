Тюменка спасла отчаявшегося мужчину от необдуманного поступка

Тюменская жительница вызвала полицию после инцидента с мужчиной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская жительница спасла мужчину, который поругался с девушкой и залез на карниз. Молодой человек находился под действием алкоголя. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

«Вот, что делает алкоголь и любовь. Все передано в полицию, взято под контроль», — написала местная жительница в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», прикрепив видео инцидента. На видеозаписи слышно, как женщина просит мужчину одуматься. Также она предлагает ему пойти с ней и выпить чай.

Корреспонденту URA.RU женщина рассказала подробности инцидента. «Я увидела, как сидит мужчина на карнизе. Побежала сразу к нему, стала с ним разговаривать. Очень было страшно, не знала, что в этой ситуации делать. В общем, как могла с ним разговаривала. Мужчина был очень сильно пьян и объяснял, что он поругался со своей девушкой. Я его сильно держала за руку, но понимала, что не смогла бы его удержать. Никогда бы себе не простила, если бы с ним что-то случилось. Мы договорились с ним, что он спустится», — объяснила тюменка корреспонденту агентства.

По словам тюменки, после инцидента, возлюбленная мужчины спустилась к нему и стала ссориться. Она подождала, пока пара поднимется к себе в квартиру и ушла в магазин. Позже спасительница вызвала полицию. «Приехала полиция, взяли объяснения и видео и сходили домой к паре», — добавила женщина.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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