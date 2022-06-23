Екатеринбургскому «Мемориалу»* грозит уголовная статья

24 июня 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Литература «Мемориала»* присутствовала на конференции в Ельцин Центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во время конференции «История сталинизма» в Ельцин Центре присутствовала книга Алексея Мосина, изданная екатеринбургским «Мемориалом»*, без пометки статуса иноагента организации. По мнению юристов, из-за частых административных дел «Мемориала»*, на этот раз ему грозит уголовная статья. Об этом URA.RU сообщил источник силовых структурах. «По привычке распространяемая без указания особого статуса издавшей ее структуры — иностранный агент. Правоохранительные органы начали проверку по ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ, а в связи с неоднократностью привлечения указанной структуры к административной ответственности, по мнению юристов, в дальнейшем руководству екатеринбургского „Мемориала“* может грозить уголовная статья», — рассказал инсайдер. Утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски в офисе организации «Мемориал» прошли утром 23 июля. «Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился источник URA.RU в Свердловской области. По итогу в офисе НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Во время конференции «История сталинизма» в Ельцин Центре присутствовала книга Алексея Мосина, изданная екатеринбургским «Мемориалом»*, без пометки статуса иноагента организации. По мнению юристов, из-за частых административных дел «Мемориала»*, на этот раз ему грозит уголовная статья. Об этом URA.RU сообщил источник силовых структурах. «По привычке распространяемая без указания особого статуса издавшей ее структуры — иностранный агент. Правоохранительные органы начали проверку по ч.2 ст. 19.34 КоАП РФ, а в связи с неоднократностью привлечения указанной структуры к административной ответственности, по мнению юристов, в дальнейшем руководству екатеринбургского „Мемориала“* может грозить уголовная статья», — рассказал инсайдер. Утром 24 июня силовики нагрянули с проверкой в Ельцин Центр. Причина — проверка информации о распространении запрещенной литературы. Ранее URA.RU писало, что силовики провели обыски в офисе организации «Мемориал» прошли утром 23 июля. «Причиной их проведения стали сообщения, что организация ведет противоправную деятельность. В офисе уже найдена экстремистская литература», — поделился источник URA.RU в Свердловской области. По итогу в офисе НКО нашли более 30 книг, признанных экстремистскими. *Общество «Мемориал» признано в России НКО-иноагентом и ликвидировано.