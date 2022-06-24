Рабочие завода не верят директору, который объяснил невыплату зарплат спецоперацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство «Уральского компрессорного завода» 24 июня провело встречу с работниками, которым задерживали зарплату с октября 2021 года. Генеральный директор предприятия Денис Тасаков взял кредит в банке для погашения долгов по выплатам, но работники не верят его обещаниям.

«Чтобы погасить долги по зарплате пришлось взять кредит в банке. Часть этих средств пойдет на возможность выполнять заказы. Однако моя первоочередная задача — исправить финансовую ситуацию, и без продажи имущества я это не смогу сделать. Почему бы не продать заводоуправление в счет долгов?» — сказал Тасаков во время встречи с работниками. При этом 23 июня он утверждал, что завод оказался в сложном экономическом положении из-за спецоперации на Украине.

На встрече также присутствовал депутат Законодательного собрания Вячеслав Вегнер. «Я могу обратиться к гендиректору „Ростеха“ Сергею Чемезову для того, чтобы проработать вопрос с собственниками по продаже данного предприятия государству. В этом случае государство может помочь», — сказал он.

Однако сотрудники предприятия в разговоре с URA.RU выразили недоверие к словам гендиректора. «Ничего нового нам не сказали, доверия их слова не внушают как-то. Да, апрельскую задолженность погасили всем, но заказы все равно не поступают, никакие кредиты не спасут», — рассказал сотрудник одного из цехов. По словам некоторых работников, они продолжают работать на предприятии из-за отсутствия альтернативы.

Руководство завода обещает погасить задолженность по зарплатам до конца июня. На данный момент было выплачено 13,4 миллиона рублей. Сумма долга за весь период задержек составила 18,2 млн рублей. 8 июня стало известно о забастовке сотрудников УКЗ из-за долгов по зарплате. Тогда URA.RU сообщало, что руководство завода задерживает выплаты с октября 2021 года. По словам начальника одного из цехов, у завода накопились многочисленные долги и перед поставщиками инструментов и запчастей. После невыполненных обещаний со стороны руководства по начислению выплат десятки сотрудников приняли решение уволиться и перейти на другой уральский завод. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты.

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