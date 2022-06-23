23 июня 2022

На Тюменскую область надвигается большой шторм

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ливень, ураган, зонт, непогода, шторм, климат, дождь
25 июня в Тюменской области резко изменится погода Фото:

25 июня на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, туман и сильный ветер порывами до 18 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Тюменской области.

«По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 25 июня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах туман, ветер западный 5-10 м/с, порывы местами до 18 м/с, температура ночью +8,+13, местами до +18, днем +21,+26», — сообщает официальный telegram-канал регионального управления МЧС.

В условиях тумана жителям Тюменской области рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях, походов в лес и рыбной ловли с лодок. Спасатели напомнили, что случае возникновения экстренных ситуаций, тюменцам следует звонить по телефону 112.

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25 июня на территории Тюменской области ожидаются дожди, грозы, туман и сильный ветер порывами до 18 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС по Тюменской области. «По данным Тюменского ЦГМС на юге Тюменской области 25 июня прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах туман, ветер западный 5-10 м/с, порывы местами до 18 м/с, температура ночью +8,+13, местами до +18, днем +21,+26», — сообщает официальный telegram-канал регионального управления МЧС. В условиях тумана жителям Тюменской области рекомендовано воздержаться от поездок на автомобилях, походов в лес и рыбной ловли с лодок. Спасатели напомнили, что случае возникновения экстренных ситуаций, тюменцам следует звонить по телефону 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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