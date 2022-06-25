Бюджет ХМАО получит миллион евро за отмену шахматной олимпиады

26 июня 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

В ХМАО ради шахматной олимпиады построили комплекс ценой в 2 миллиарда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международная шахматная федерация (FIDE) пополнит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа. FIDE вернет более 1 € млн за отмену шахматной Олимпиады в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова. «В настоящий момент уже перечислено в бюджет ХМАО практически 830 тысяч евро, которые были выплачены регионом в связи с проведением этого мероприятия на своей территории. В ближайшее время ожидаем от ФИДЕ поступления остатков средств», — уточняет ТАСС. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года должна была пройти в ХМАО. Для этого построили универсальный спортивный комплекс, стоимость постройки которого составила 2 миллиарда рублей. Однако, здание до сих пор не может функционировать в полную силу из-за многочисленных недоделок. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Международная шахматная федерация (FIDE) пополнит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа. FIDE вернет более 1 € млн за отмену шахматной Олимпиады в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра спорта РФ Андрея Федорова. «В настоящий момент уже перечислено в бюджет ХМАО практически 830 тысяч евро, которые были выплачены регионом в связи с проведением этого мероприятия на своей территории. В ближайшее время ожидаем от ФИДЕ поступления остатков средств», — уточняет ТАСС. Всемирная шахматная олимпиада 2022 года должна была пройти в ХМАО. Для этого построили универсальный спортивный комплекс, стоимость постройки которого составила 2 миллиарда рублей. Однако, здание до сих пор не может функционировать в полную силу из-за многочисленных недоделок.