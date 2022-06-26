Водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет (архивное фото)
В Самарской области в районе села Камышла автомобиль «Опель Астра» улетел в кювет и загорелся. Пять человек, которые находились внутри машины, погибли.
«Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. После аварии возник пожар на площади 25 квадратных метров», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале.
В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что водитель и четыре пассажира погибли на месте. Пожар удалось потушить спустя 50 минут после аварии.
Фото: «Известия»
Фото: «Известия»
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