В самарском селе машина влетела в сарай и сгорела. Есть погибшие

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Водитель легковушки не справился с управлением и улетел в кювет (архивное фото) Фото:

В Самарской области в районе села Камышла автомобиль «Опель Астра» улетел в кювет и загорелся. Пять человек, которые находились внутри машины, погибли.

«Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. После аварии возник пожар на площади 25 квадратных метров», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале.

В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что водитель и четыре пассажира погибли на месте. Пожар удалось потушить спустя 50 минут после аварии.

Фото: «Известия»

Фото: «Известия»

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В Самарской области в районе села Камышла автомобиль «Опель Астра» улетел в кювет и загорелся. Пять человек, которые находились внутри машины, погибли. «Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля Opel не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в сарай. После аварии возник пожар на площади 25 квадратных метров», — сообщают «Известия» в своем telegram-канале. В пресс-службе ГУМВД по Самарской области сообщили, что водитель и четыре пассажира погибли на месте. Пожар удалось потушить спустя 50 минут после аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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