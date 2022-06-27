Сибирский тракт в Екатеринбурге стал местом самых проблемных пробок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На участке Сибирского тракта в Екатеринбурге, где регулярно собираются крупнейшие пробки, ограничат движение до 1 сентября. Как сообщили URA.RU в городской администрации, на отрезке от кольца на улице Трактовой до поворота на микрорайон Компрессорный будут красить мостовые балки.

«Специалисты ООО „Мостстройпроект“ ограничат движение транспорта на участке Сибирского тракта с 20 июля до 1 сентября для того, чтобы произвести работы по покраске мостовых балок. Компания просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения», — предупредили в мэрии.

В том же районе находится место скопления самых протяженных пробок города — перекресток у концерна «Калина». На пересечении улиц Базовой, Комсомольской и Сибирского тракта ведется строительство нового моста. Движение там ограничено с 15 января, работы планируют закончить к 2023 году.