Госдума не планирует разрешать контрактную службу после школы

27 июня 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Госдума пока не будет менять правила службы по контракту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме пока не собираются рассматривать законопроект, разрешающий службу по контракту после окончания школы. Об этом сообщила глава комитета по семье и детству в Госдуме Нина Останина (КПРФ). «Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет», — написала Останина в своем telegram-канале. Она также сообщила со ссылкой на слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, что в обозримом будущем эту инициативу обсуждать не будут. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к проекту закона о разрешении контрактной службе для выпускников школ. В случае одобрения инициативы они смогут заключать контракты на военную службу сразу, а не после трех месяцев срочной службы. Сейчас служить по контракту могут только получившие среднеспециальное или высшее образование, а также иностранцы, которые законно находятся в России, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Госдуме пока не собираются рассматривать законопроект, разрешающий службу по контракту после окончания школы. Об этом сообщила глава комитета по семье и детству в Госдуме Нина Останина (КПРФ). «Отличная новость с сегодняшнего Совета Думы для всех матерей и отцов, кто поддержал мою позицию против закона о призыве по контракту выпускников школ. В повестке дня на эту сессию закона нет», — написала Останина в своем telegram-канале. Она также сообщила со ссылкой на слова председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, что в обозримом будущем эту инициативу обсуждать не будут. Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил поправки к проекту закона о разрешении контрактной службе для выпускников школ. В случае одобрения инициативы они смогут заключать контракты на военную службу сразу, а не после трех месяцев срочной службы. Сейчас служить по контракту могут только получившие среднеспециальное или высшее образование, а также иностранцы, которые законно находятся в России, сообщает «Национальная служба новостей».