28 июня 2022

В ГД предрекли создание новых военных союзов из-за политики НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, расширение альянса может также отрицательно отразиться и на диалоге внутри него. «Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза», — пояснил Шхагошев.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Позднее стало известно, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в альянсе, несмотря на то, что ранее бойкотировала эту инициативу. В Госдуме заявили, что Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике.

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Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, расширение альянса может также отрицательно отразиться и на диалоге внутри него. «Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза», — пояснил Шхагошев. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Позднее стало известно, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в альянсе, несмотря на то, что ранее бойкотировала эту инициативу. В Госдуме заявили, что Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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