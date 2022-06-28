В ГД предрекли создание новых военных союзов из-за политики НАТО

29 июня 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, расширение альянса может также отрицательно отразиться и на диалоге внутри него. «Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза», — пояснил Шхагошев. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Позднее стало известно, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в альянсе, несмотря на то, что ранее бойкотировала эту инициативу. В Госдуме заявили, что Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Провокационная политика расширения НАТО может привести к образованию новых военных союзов. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Учитывая поведение НАТО на современном этапе, провокационная политика альянса может попросту укрепить обороноспособность Китая, Индии и других стран, а также способствовать созданию новых военных союзов», — сказал он в беседе с РИА «Новости». По словам парламентария, расширение альянса может также отрицательно отразиться и на диалоге внутри него. «Это будет иметь определенный эффект детонации, который будет работать на раскол НАТО и Европейского союза», — пояснил Шхагошев. Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО готовится усилить свое представительство на восточном направлении, в том числе за счет увеличения численности сил высокой готовности. Позднее стало известно, что Турция на саммите в Мадриде собирается поддержать членство Финляндии и Швеции в альянсе, несмотря на то, что ранее бойкотировала эту инициативу. В Госдуме заявили, что Россия не допустит «шалостей» Швеции и Финляндии на Балтике.