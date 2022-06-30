Премьер Британии Джонсон: Россия не нуждается в госперевороте

01 июля 2022 в 02:18 Размер текста - 17 +

Для завершения конфликта на Украине государственный переворот в России не нужен. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью радиостанции LBC. «Нет, конечно, нет», — заявил Борис Джонсон, отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли сменить власть в России, чтобы закончить конфликт на Украине, передает ТАСС. Он также подчеркнул, что президенту России Владимиру Путину как никому другому будет проще завершить спецоперацию на Украине фактически на любых условиях, благодаря широкой поддержке среди населения страны. Ранее в Кремле назвали условие для мирного договора с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Запад запретил Киеву возобновлять переговоры с Москвой. В офисе президента Украины заявляли, что переговоры с РФ могут возобновиться к концу лета. Ветеран боевых действий Василий Дандыкин в беседе с URA.RU раскрыл, когда завершится битва за Донбасс. Немецкое издание Sueddeutsche Zeitung писало, что шансы Украины на победу близки к нулю. Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. С этого момента обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговоры были прекращены по инициативе украинской стороны, незаинтересованной в мирном разрешении конфликта.